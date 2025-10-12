پخش زنده
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، هشتمین نشست بینالمللی همبستگی با کودکان و نوجوانان فلسطینی با حضور مهمانان داخلی و خارجی در محل سالن اجلاس سران برگزار شد. در این نشست بیش از یکصد مهمان خارجی حضور داشته و حمایت از کودکان فلسطینی به عنوان نماد مقاومت فلسطین را گرامی داشتند.