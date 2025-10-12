نشست مشترک پارک علم و فناوری خراسان و کهگیلویه و بویراحمد و نماینده شرکت نفت و گاز گچساران در یاسوج برگزار شد.

هم افزایی فعالیت های پارک علم و فناوری خراسان و کهگیلویه و بویراحمد

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، پیرو ۲ تفاهم نامه همکاری بین پارک علم و فناوری این استان با پارک علم و فناوری خراسان و شرکت بهره برداری نفت و گاز گچساران نشستی با موضوع تحلیل و تجربه نگاری زیست بوم فناوری و نوآوری، در دانشگاه یاسوج برگزار شد.

ساناز حسینیان نژاد مدیر توسعه بازار پارک علم و فناوری خراسان در این نشست، با تاکید بر اهمیت تجربه نگاری و تعاملات فناورانه، هم افزایی میان ۲ پارک علم و فناوری خراسان و کهگیلویه و بویراحمد، دانشگاه یاسوج و شرکت بهره برداری نفت و گاز گچساران را فرصتی ویژه برای توسعه بازار فناوری انرژی در استان دانست.

رئیس پارک علم و فناوری کهگیلویه و بویراحمد) نیز در این نشست، به تشریح ظرفیت ها و نیازهای استان در حوزه فناوری و نوآوری پرداخت.

سید نصرالله افتخاری بر ضرورت استفاده از تجارب پارک خراسان و تعامل میان بازیگران زیست بوم برای توانمندسازی واحد‌های فناور و دانش بنیان استان تاکید کرد.

وی همچنین هم افزایی میان دانشگاه، پارک و صنعت را کلید توسعه استان دانست و‌ ابراز امیدواری کرد: پیوندهای فعالیتی زیست بوم فناوری استان با پارک های پیشروی کشور همچون پارک علم و فناوری خراسان، موجبات تحول گسترده در توسعه صنعتی و اقتصادی استان را فراهم آورد.

نماینده شرکت بهره برداری نفت و گاز گچساران، تعامل بین بخشهای دانشگاهی، فناوری و صنعتی استان و ارتباط نزدیک میان فناوران و دانشگاهیان استان با پارک علم و فناوری خراسان به عنوان پارک پیشرو در فناوری انرژی را بستری کارآمد برای رونق تولید دانش بنیان استان دانست‌

علی حسینی آمادگی شرکت بهره برداری نفت و گاز گچساران را برای توسعه این تعاملات اعلام کرد.