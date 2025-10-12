سرپرست اداره بهزیستی کیش، با اشاره به سنجش ۶۰ کودک در اولین روز طرح غربالگری پیشگیری از تنبلی چشم، نسبت به افزایش کودکان دارای اختلال بینایی هشدار داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، محمدرضا حیدرهایی در گفتگوی خبری 20 سیما، گفت: سازمان بهزیستی طرح غربالگری کودکان را در طول سال اجرا می کند و در دو بازه زمانی مهر و آذر با اجرای همزمان یک پویش کشوری و استفاده از ظرفیت رسانه ملی و تبلیغات، اطلاع رسانی عمومی می کند.

او افزود: پارسال هزار و صد کودک غربالگری شدند و بیش از صد کودک برای انجام امور پزشکی تخصصی به مراکز تخصصی ارجاع داده شدند.

حیدرهایی خاطرنشان کرد: در حدود سه کودک هم به جراح متخصص برای انجام عمل چشم، معرفی شدند.

سرپرست اداره بهزیستی کیش، تصریح کرد: هر سال متاسفانه تعداد ارجاعات کودکان مشکلات بینایی افزایش پیدا می کند و امروز در شروع پویش، پانزده کودک از مجموع ۶۰ کودک غربال شده به پزشک متخصص ارجاع داده شدند.

محمدرضا حیدرهایی استفاده بیش از حد کودکان سه تا شش ساله از وسایل هوشمند یا تلفن همراه را از عوامل مهم در اختلالات بینایی و ضعف دید کودکان برشمرد.

سرپرست اداره بهزیستی کیش، گفت: والدین با توجه به فعالیت کاری و جبران کمبود حضور در جمع خانواده و فرزندان وسایل ارتباط جمعی و سامانه های هوشمند را جایگزین کرده اند.

محمدرضا حیدرهایی آسیب های چشمی کودکان سه تا شش به دلیل استفاده نادرست و طولانی مدت از وسایل هوشمند و تلفن همراه را از عوامل بروز آسیب های چشمی در ابتدای سن دانش آموزی برشمرد و گفت: کودکان باید یک نوبت در سال در مراکز بهزیستی سنجش شوند.

او افزود: همزمان با طرح غربالگری چشم کودکان، طرح غربالگری سلامت زنان سرپرست خانوار نیز آغاز شده است و با همکاری مرکز بهداشت، بیماری‌های شایع زنان سرپرست خانوار شناسایی می شوند.

محمدرضا حیدرهایی گفت: روزانه سه نفر از بانوان شرکت کننده در طرح به پزشک معرفی میشوند و براساس دستورالعمل ما تا پایان سال فرصت داریم زنان سرپرست خانوار را غربالگری کنیمو

او افزود: اگر امکانات جوابگو باشند سرطان‌های شایع زنان را نیز علاوه بر فشار خون و آزمایش قند و چند آزمایش روزانه دیگر انجام خواهد شد.

محمدرضا حیدرهایی با اشاره به اجرای طرح سلام سلامت اجتماعی محله محور در دو محله از کیش، گفت: با استفاده از ظرفیت‌های محلی در توان افزایی محله کمک می کنیم.

او افزود: هم اکنون در محله صفین فعالیت سلام شروع شده و مجموعه سحر نیز از هفته گذشته شروع شده است.

حیدرهایی افزود: آموزش‌های لازم سلامت سالمندی به اهالی محله ارائه می شوند.