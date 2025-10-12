لیگ دسته یک فوتبال؛ پیروزی نیروی زمینی و پالایش نفت بندرعباس
هفته هشتم لیگ دسته یک فوتبال با برگزاری ۳ دیدار پیگیری شد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما
، هفته هشتم لیگ دسته اول فوتبال با برگزاری ۳ دیدار در شهرهای مختلف پیگیری شد که با پیروزی تیمهای نیروی زمینی و پالایش نفت بندرعباس همراه بود. یک بازی هم با تساوی به پایان رسید.
در مسابقات این هفته نیروی زمینی با یک گل از سد شناورسازی قشم گذشت و پالایش نفت بندرعباس با همین نتیجه مقابل مس سونگون به برتری دست یافت. دیدار تیمهای پارس جنوبی جم و فرد البرز هم با تساوی بدون گل به پایان رسید.