رئیس اداره امور زنان منطقه آزاد کیش، گفت: برای حرکت به سمت سرمایه گذاری تولید دست سازههای بانوان با قابلیت عرضه در بازارهای جهانی، نیازمند آموزشهای کاربردی هستیم.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، زهرا حسین زاده، گفت: تولید محصولات صنایع دستی مرغوب و دارای استاندارهای بازارهای جهانی از مهمترین شروط رقابت در عرصه جهانی است.
او افزود: خیاطی، آشپزی، پته دوزی، صنایع دستی، کسب و کار، مهارتهای فردی و اجتماعی، کارآفرینی، خلاقیت و نقاشی از جمله دورههایی است که برای بانوان علاقهمند برگزار شده است.
زنان کارآفرین کیش در حوزه صنایع دستی، تولیدات خود را برای عرضه به گردشگران و ساکنان کیش در مجموعه مهنورا به نمایش گذاشتهاند.