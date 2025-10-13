این آیین با مشارکت اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان و دانشگاه یاسوج در سالن دکتر عسکریان برگزار شد و شامل برنامه‌هایی، چون شعرخوانی، حافظ‌خوانی، اجرای موسیقی سنتی و محلی، برپایی نمایشگاه کتاب، خوشنویسی و نقاشی بود.

رئیس انجمن آثار و مفاخر فرهنگی ایران در این آیین که با حضور جمعی مسئولان، دانشجویان، شاعران و علاقه‌مندان به فرهنگ و ادب پارسی دانشگاه یاسوج برگزار شد، با اشاره به لطافت و دلنشینی زبان حافظ گفت: زبان حافظ چنان زیبا و گیراست که هیچ ایرانی را نمی‌توان یافت که دیوان حافظ در خانه‌اش نباشد.

شالویی در ادامه بیان داشت: حافظ یکی از برجسته‌ترین چهره‌های فرهنگ و مفاخر ایرانی است و نغزگویی‌ها و بیان‌های زیبای غزلیاتش، انسان را به وجد می‌آورد.

درخشان مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کهگیلویه و بویراحمد نیز با تأکید بر ضرورت پیوند حوزه‌های فرهنگی-هنری و دانشگاهی، گفت: بزرگداشت حافظ بهانه‌ای ممتاز برای آغاز همکاری‌های پایدار میان اداره فرهنگ و ارشاد و دانشگاه یاسوج است.