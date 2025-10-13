پخش زنده
وزیر امور خارجه کشورمان با تکرار موضع جمهوری اسلامی ایران تأکید کرد که دولت نمیتواند با کشورهایی که مردم ایران را تحریم و تهدید کردهاند، همکاری کند؛ حتی اگر به نشستهایی، چون شرمالشیخ دعوت شده باشد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سیدعباس عراقچی وزیر امور خارجه در پیامی در شبکه ایکس درباره عدم پذیرش حضور در اجلاس شرمالشیخ نوشت؛ نمیتوانیم با کسانی وارد تعامل شویم که به مردم ایران حمله کردهاند و همچنان ما را تهدید و تحریم میکنند
ایران از دعوت رئیسجمهور السیسی برای حضور در نشست شرمالشیخ سپاسگزار است. با وجود تمایل به تعاملات دیپلماتیک، نه رئیسجمهور پزشکیان و نه من، نمیتوانیم با کسانی وارد تعامل شویم که به مردم ایران حمله کردهاند و همچنان ما را تهدید و تحریم میکنند.
با این حال، ایران از هر ابتکاری که به نسلکشی اسرائیل در غزه پایان دهد و به اخراج نیروهای اشغالگر منجر شود، استقبال میکند.
فلسطینیان کاملاً محق هستند که حق اساسی تعیین سرنوشت خود را به دست آورند و همه کشورها بیش از هر زمان دیگری وظیفه دارند که در حمایت از این خواسته قانونی و مشروع به آنان کمک کنند.
ایران همواره نیرویی کلیدی برای صلح در منطقه بوده و خواهد بود. برخلاف رژیم نسلکش اسرائیل، ایران به دنبال جنگهای بیپایان نیست، بهویژه به هزینه متحدان ادعایی، بلکه در پی صلح پایدار، شکوفایی و همکاری است.