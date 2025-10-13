رئیس اداره راهداری و حمل و نقل جاده‌ای مراغه گفت: روکش آسفالت جاده مراغه _هشترود و ۱۰ روستای این شهرستان امسال نونوار شده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، نادر شریفی افزود: محور مراغه _ هشترود یکی از اصلی‌ترین محور‌های جنوب استان آسفالت ریزی شده است؛ این مسیر به علت شرایط نامناسب و خرابی آسفالت از محورهای پرتصادف و حادثه نیز در جنوب آذربایجان شرقی است.

وی اضافه کرد: طرح آسفالت این مسیر به طول ۱۰ کیلو متر و با اختصاص ۵۵ میلیارد تومان در حال اجرا است. به گفته رئیس راهداری مراغه، امسال مسیر ۱۰ روستای گردشگری شهرستان به طول ۲۴ کیلومتر آسفالت ریزی شده است.

رئیس اداره راهداری اظهار کرد: برای آسفالت راه این روستا‌ها ۳۹ میلیارد تومان اعتبار هزینه شده است. شریفی خاطرنشان کرد: علاوه بر آسفالت ریزی راه‌ها روستایی و بین شهری با اجرای ۸۰ کیلومترخط کشی و شانه سازی این مسیر‌ها ایمن سازی شده‌اند.

رئیس اداره راهداری مراغه با اشاره به مشکلات آسفالت این مسیر افزود: عمر آسفالت جاده مراغه _ هشترود در برخی قسمت‌ها بالای ۴۰ سال است.

جاده مراغه _ هشترود به طول ۹۵ کیلومتر از مسیر‌های پرتردد در شمال غرب کشور است و روزانه بیش از ۱۵ هزار دستگاه در این محور رفت و آمد می‌کنند.