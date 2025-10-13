پخش زنده
امروز: -
مدیر کل آموزش و ترویج صنایع دستی گفت: برنامه «مهر اصالت ملی» که هر دو سال یکبار برگزار میشود، نمایانگر هویت ملی و فرهنگی کشور است و گامی ارزشمند در مسیر معرفی صنایع دستی شاخص در بازارهای ملی و بینالمللی به شمار میرود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ،نرگس رجایی در نخستین نشست تخصصی توجیهی رویداد «مهر اصالت ملی ۱۴۰۴» ، که با حضور مدیران کل معاونت صنایع دستی، نمایندگان استانی، کارشناسان ستادی و ارزیابان معرفی شده از سوی استانها بهشکل حضوری و وبیناری برگزار شد گفت : برای نخستین بار، رویداد «مهر اصالت ملی» بهصورت استانی برگزار میشود تا با واگذاری مسئولیتها به استانها، معیارهای انتخاب تقویت و فرآیند اجرایی، سالمتر و شفافتر شود.
وی با اشاره به تغییر شیوه برگزاری این دوره افزود: امسال برای نخستین بار این شیوه برگزاری را از منطقهای به استانی تغییر دادیم چرا که معتقدیم علاوه بر واگذاری این مسئولیتها که موجب تقویت و توانمندی اجرایی و تخصصی در استانها میشود، معیارهای انتخاب نیز سالمتر و شفافتر خواهد بود.
رجایی با تأکید بر ضرورت آموزش ارزیابان و دستاندرکاران این رویداد مهم، گفت : مهر اصالت ملی، در واقع بیانگر ظرفیت و قابلیتهای خوب و ارزشمند هر منطقه است و ما امیدواریم در این دوره بتوانیم آثار خوب و قابل توجهی را به جامعه ایرانی معرفی نماییم.
مدیر کل آموزش و ترویج صنایع دستی با اشاره به ضرورت تشکیل «شورای راهبردی مسئولیت اجتماعی»، همکاری همهجانبه و مؤثر استانها را در تشکیل میزهای استانی برای همراهی و همافزایی در پیشبرد برنامههای هنری و ترویجی خواستار شد.