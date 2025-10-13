پخش زنده
سازمان هواشناسی برای نوار غربی کشور بارشهای پراکنده و وزش باد شدید پیشبینی کرد.
به گزارش خبرگزای صدا و سیما، براساس این پیش بینی امروز در برخی نقاط استانهای آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی و اردبیل رگبار باران، رعد و برق و وزش باد شدید موقت همراه با گرد و خاک رخ خواهد داد.
همچنین در شمال غرب، غرب، جنوب غرب، نواحی مرکزی و دامنههای جنوبی البرز مرکزی وزش باد شدید موقت، گرد و خاک و کاهش کیفیت هوا انتظار میرود.
فردا در استانهای ساحلی دریای خزر کاهش نسبی دما پیشبینی میشود و در شرق کشور، به ویژه منطقه زابل، وزش باد شدید و گرد و خاک ادامه خواهد داشت.
در طی سه روز آینده در ساعات بعدازظهر در جنوب استانهای سیستان و بلوچستان، کرمان و ارتفاعات هرمزگان رشد ابر، رگبار، رعد و برق و وزش باد شدید پیشبینی میشود.