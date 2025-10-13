به گزارش خبرگزاری صدا وسیما؛ به نقل از شبکه العربیه، در ادامه اجرای توافق آتش‌بس میان رژیم اسرائیل و حماس، منابع مطلع از مذاکرات به خبرگزاری فرانسه گفتند که جنبش حماس اصرار دارد هفت چهره برجسته فلسطینی در فهرست اسیرانی باشند که اسرائیل باید آنها را آزاد کند.

به گزارش خبرگزاری فرانسه از جمله این افراد می‌توان به «مروان البرغوثی»، «احمد سعدات»، «ابراهیم حامد» و «عباس السید» اشاره کرد.

به گفته منابع آگاه به مذاکرات، حماس و متحدانش تمامی آمادگی‌های لازم برای تحویل اسرای زنده اسرائیلی را که در نوار غزه نگهداری می‌شوند، به پایان رسانده‌اند.

این تحویل قرار است از طریق کمیته بین‌المللی صلیب سرخ و در سه نقطه مختلف داخل غزه انجام شود. زمان احتمالی این عملیات صبح دوشنبه اعلام شده است.

در همین حال، دفتر اطلاع‌رسانی اسرای حماس در بیانیه‌ای اعلام کرد که موانع پیچیده‌ای در اعلام رسمی فهرست نهایی اسرایی که قرار است آزاد شوند وجود دارد.

این دفتر تاکید کرد که تلاش‌ها برای رفع این موانع به‌صورت شبانه‌روزی ادامه دارد و جزئیات نهایی پس از پایان مذاکرات منتشر خواهد شد.

فهرست نهایی اسرای فلسطینی که قرار است توسط رژیم اسرائیل آزاد شوند، شامل زندانیان اهل غزه، زنان و کودکان است.

وزارت دادگستری رژیم صهیونیستی روز جمعه فهرستی از ۲۵۰ زندانی فلسطینی محکوم به حبس ابد را منتشر کرد که احتمالا" در چارچوب توافق آتش‌بس آزاد خواهند شد. با این حال، دفتر اطلاع‌رسانی اسرای حماس این فهرست را تایید نکرد و گفت که هنوز توافق رسمی درباره آن حاصل نشده است.

پیشتر «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهور آمریکا در روز پنجشنبه از توافق اولیه میان رژیم اسرائیل و حماس برای آتش‌بس در غزه و تبادل اسرا خبر داد. این توافق پس از چهار روز مذاکره غیرمستقیم در شرم‌الشیخ با مشارکت قطر، مصر، ترکیه و نظارت آمریکا حاصل شد.

بر اساس این توافق، رژیم اسرائیل متعهد شده است که ۲۵۰ فلسطینی زندانی محکوم به حبس ابد و حدود ۱۷۰۰ فلسطینی زندانی دیگر را که پس از ۷ اکتبر ۲۰۲۳ در غزه توسط رژیم اسرائیل بازداشت شده‌اند را آزاد کند. در مقابل، تخمین زده می‌شود که ۴۸ اسیر صهیونیست در غزه نگهداری می‌شوند که از این تعداد، ۲۰ نفر زنده هستند.

مذاکرات غیر مستقیم بین حماس و رژیم صهیونیستی برای برقراری آتش بس در غزه از دوشنبه ۱۴ مهر ۱۴۰۴ به مدت سه روز در شرم الشیخ مصر برگزار شد.

جنبش حماس روز پنجشنبه ۱۷ مهر ۱۴۰۴ با صدور بیانیه‌ای به طور رسمی دستیابی به توافق پایان جنگ در نوار غزه و تبادل اسرا را اعلام کرد.

ارتش رژیم اسرائیل نیز ظهر جمعه به صورت رسمی از اجرایی شدن آتش‌بس در نوار غزه خبر داد و اعلام کرد: براساس توافق، نیرو‌های اسرائیل در مناطق خاصی از نوار غزه مستقر خواهند ماند و رفت و آمد از جنوب به شمال نوار غزه از طریق خیابان الرشید و جاده صلاح الدین مجاز خواهد بود.

همزمان با آن، خبرنگار الجزیره از گشوده شدن خیابان «الرشید» و آغاز بازگشت آوارگان فلسطینی از مرکز و جنوب نوار غزه به شهر غزه خبر داد.

رژیم صهیونیستی هفتم اکتبر ۲۰۲۳ (۱۵ مهر ۱۴۰۲) جنگ علیه نوار غزه را با دو هدف اصلی از بین بردن جنبش حماس و بازگرداندن اسیران صهیونیست از این منطقه آغاز کرد، اما در رسیدن به این اهداف شکست خورد و ناچار به توافق با جنبش حماس برای تبادل اسیران شد.