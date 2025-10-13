توزیع بیش از ۱۱۹۵ تن کود کشاورزی در شهرستان اشنویه
در نیمه نخست سال جاری، بالغ بر ۱۱۹۵ تن انواع کود شیمیایی شامل ۱۱۵۵ تن کودهای ازت، ۱۰ تن فسفات و ۳۰ تن پتاس میان بهرهبرداران این شهرستان توزیع شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی
؛مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان آذربایجان غربی، با اشاره به روند تأمین نهادهها در شهرستان اشنویه افزود: در نیمه نخست سال جاری، بالغ بر ۱۱۹۵ تن انواع کود شیمیایی شامل ۱۱۵۵ تن کودهای ازت، ۱۰ تن فسفات و ۳۰ تن پتاس میان بهرهبرداران این شهرستان توزیع شده است.
محمود مظلومی با اشاره به موقعیت جغرافیایی و ظرفیتهای کشاورزی اشنویه اظهار داشت: این شهرستان با برخورداری از اراضی مستعد و تنوع محصولات زراعی، نقش مهمی در تولیدات کشاورزی استان ایفا میکند. تأمین بهموقع کودهای شیمیایی در این منطقه، موجب افزایش بهرهوری و بهبود کیفیت محصولات شده است.
وی افزود: فرآیند توزیع کود در اشنویه با همکاری کارشناسان جهاد کشاورزی و نظارت دقیق بر شبکه توزیع انجام گرفته و رضایت بهرهبرداران را به دنبال داشته است.
مظلومی در پایان خاطرنشان کرد: اشنویه بهعنوان یکی از مناطق فعال کشاورزی استان، در اولویت تأمین نهادههای کشاورزی قرار دارد و شرکت خدمات حمایتی کشاورزی، برنامهریزی لازم برای استمرار این روند را در دستور کار دارد.