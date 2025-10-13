وفاق، همدلی و شفافیت؛ محور مدیریت جدید در فرمانداری ماکو
فرماندار ماکو در دیدار اعضای شورای اداری شهرستان ماکو بر ضرورت همافزایی، شفافسازی عملکرد دستگاهها و بازگرداندن امید و نشاط به زندگی مردم تأکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی
؛در این دیدار شهلا تاجفر فرماندار شهرستان ماکو ضمن قدردانی از حضور مدیران دستگاههای اجرایی، وفاق و همدلی را رویکرد اصلی مدیریت جدید فرمانداری ماکو عنوان کرد و اظهار داشت: بزرگترین ضعف در سطوح مدیریتی، جزیرهای عمل کردن دستگاههاست و تا زمانی که این رویکرد اصلاح نشود، توسعه پایدار محقق نخواهد شد.
وی افزود: متأسفانه با وجود ظرفیتهای ارزشمند شهرستان ماکو، آنگونه که باید و شاید خدمات دستگاهها برای مردم شفافسازی نشده است چراکه شفافسازی عملکردها موجب افزایش اعتماد عمومی و امیدواری مردم نسبت به آینده خواهد شد.
تاجفر با تأکید بر اینکه در خدمت به مردم هیچگونه مضایقهای نخواهیم داشت، تصریح کرد: با تمام توان و حتی فراتر از وظایف سازمانی، در مسیر شکوفایی این مرز و بوم گام خواهیم برداشت.
فرماندار ماکو سوءمدیریت در منابع را عامل اصلی نارضایتیها دانست و با اشاره به کیفیت پایین نان در شهرستان گفت: از نخستین روز ورود به ماکو، این مسئله مورد تأکید بوده و نظارتها بر واحدهای نانوایی افزایش خواهد یافت و هیچ ادارهای در مسیر اصلاح و بهبود خدمات، مصون از پاسخگویی نخواهد بود.
وی با بیان اینکه توجه به زیرساختها از اولویتهای اصلی مدیریت جدید است، افزود: در حوزه زیرساختهای اجرایی، با استفاده از ظرفیت مدیران کل استانی و ملی، کاستیهای گذشته جبران خواهد شد.
تاجفر حفظ محیط زیست را یکی از محورهای اصلی برنامههای مدیریتی عنوان کرد و از فعالسازی میزهای خدمت ادارات در سطح شهرستان خبر داد.
وی گفت: باید از پشت میز نشینی فاصله گرفته و در زندگی مردم تأثیرگذار باشیم؛ از نظرات مردمی برای ارزیابی عملکرد مدیران و کارکنان دستگاهها نیز بهره خواهیم گرفت.
فرماندار ماکو با اشاره به اهمیت گردشگری در اقتصاد منطقه تصریح کرد: شهرستان ماکو با دارا بودن کوههای متعدد، جاذبههای طبیعی و ظرفیتهای فرهنگی، باید در حوزه گردشگری حرف نخست را در منطقه بزند، توجه به مبلمان شهری از موضوعاتی است که بهصورت ویژه پیگیری خواهد شد.
تاجفر خاطرنشان کرد: دغدغه ما عمران، توسعه و آبادانی ماکوست و مدیران دستگاهها باید برای هر موضوع، برنامهها و پیشنهادات مشخصی ارائه دهند لذا جلسات اختصاصی با دستگاهها برگزار خواهد شد تا مسائل شهرستان در همان سطح بررسی و در صورت نیاز از طریق مراجع استانی و ملی پیگیری شود.
وی در پایان گفت: هدف ما بازگرداندن امید و نشاط به زندگی مردم شهرستان ماکو است و در این مسیر مدیران این شهرستان نهتنها در ارتقای زندگی خود، بلکه در بهبود زندگی مردم کل کشور باید اثرگذار باشند لذا اصلاح ساختار مدیریتی شهرستان بهصورت اصولی و مبتنی بر کارآمدی انجام خواهد گرفت.