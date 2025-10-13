پخش زنده
مسئول امور مشارکتهای مردمی و امور مددکاری مجمع خیرین سلامت همدان از کمک به ۳۲۰ بیمار سختدرمان توسط این مجموعه طی ۶ ماهه امسال خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، حمید شاکریصفت با بیان اینکه در ۶ ماهه اخیر ۳۲۰ بیمار سختدرمان جدید به واحد مددکاری مجمع خیرین سلامت خدمات مراجعه کردند، گفت: ۴ میلیارد و ۴۸۵ میلیون ریال به این بیماران کمک شده است.
او با اشاره به مساعدت درمانی بلاعوض ۱۰ میلیارد و ۹۵۷ میلیون و ۶۵۰ هزار ریالی به بیماران مراجعه کننده گفت: به ۶۰۰ بیمار زیر پوشش طرح «سخاوت» ۲ میلیارد و ۳۱۷ میلیون ریال مساعدت شده و سایر کمکهای مورد حامیان یک میلیارد و ۹۰۵ میلیون ریال بوده است.
مسئول امور مشارکتهای مردمی و امور مددکاری مجمع خیرین سلامت همدان افزود: در طرح «طعم مهربانی» بین ۱۱۹ خانوار غذای گرم، ۱۸۱ خانوار گوشت گرم، ۳۵ خانوار گوشت مرغ و ۵۲ خانوار سبد مواد غذایی توزیع شده است.
شاکریصفت با بیان اینکه در طرح محیا ۸۷ میلیون ریال و در طرح مشق مهربانی ۶۵۰ میلیون ریال هزینه شده است گفت: ۱۰ میلیارد و ۹۵۷ میلیون ریال مساعدت بلاعوض و۸ میلیارد و ۶۵۰ میلیون ریال وام قرضالحسنه به ۴۲ بیمار پرداخت شده است.
او گفت: از سایر مراکز درمانی نیز به میزان ۵۷ میلیون ریال برای ۱۴ بیمار سختدرمان تخفیف گرفته شده است.
مسئول امور مشارکتهای مردمی و امور مددکاری مجمع خیرین سلامت همدان با بیان اینکه میزان مساعدت مجمع خیرین سلامت ۱۹ میلیارد و ۶۶۴ میلیون و ۶۵۰ میلیون ریال در سرفصلهای مختلف بوده است خاطرنشان کرد: بیماران سختدرمان نیاز ویژه به مساعدت خیرین دارند.