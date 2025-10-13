۱۱۰ هکتار از اراضی ملی بجنورد برای احداث نیروگاه خورشیدی شناسایی شد

۱۱۰ هکتار از اراضی ملی شهرستان بجنورد در نقاط مختلف شناسایی و به‌عنوان فرصت سرمایه‌گذاری در بخش احداث نیروگاه‌های خورشیدی به شرکت توزیع برق خراسان شمالی معرفی شده است.