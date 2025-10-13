۱۱۰ هکتار از اراضی ملی بجنورد برای احداث نیروگاه خورشیدی شناسایی شد
۱۱۰ هکتار از اراضی ملی شهرستان بجنورد در نقاط مختلف شناسایی و بهعنوان فرصت سرمایهگذاری در بخش احداث نیروگاههای خورشیدی به شرکت توزیع برق خراسان شمالی معرفی شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ رییس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری بجنورد گفت: از مجموع اراضی ملی شناساییشده، ۱۷ هکتار در نیمه نخست امسال برای سرمایهگذاری در حوزه انرژی خورشیدی به متقاضیان تحویل شده است.
مهدی قدیمی با اشاره به اهداف اجرای این طرح افزود: تأمین برق از جمله برنامههای اولویتدار دولت است و سرمایهگذاری در تولید انرژی از طریق پنلهای خورشیدی در همین راستا دنبال میشود.