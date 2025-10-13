پژوهشگاه پلیمر ایران در راستای توسعه فناوری‌های پزشکی و صنعتی‌سازی محصولات دانش‌بنیان، تفاهم‌نامه همکاری علمی و تحقیقاتی با یک شرکت دانش‌بنیان امضا کرد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، تفاهم‌نامه همکاری میان پژوهشگاه پلیمر ایران و یک شرکت دانش‌بنیان فعال در زمینه تولید تجهیزات پزشکی با هدف توسعه فناوری، انجام تحقیقات مشترک و صنعتی‌سازی محصولات امضا شد.

حسن عربی، معاون پژوهشی پژوهشگاه پلیمر ایران در این مراسم گفت: این همکاری زمینه بهره‌گیری از ظرفیت‌های علمی و فنی پژوهشگاه را برای تولید محصولات پیشرفته داخلی فراهم می‌کند و گامی در جهت تکمیل زنجیره ارزش محصولات دانش‌بنیان به شمار می‌رود.

حسن علایی، مدیرعامل شرکت دانش‌بنیان طرف تفاهم‌نامه نیز با اشاره به هدف‌گذاری برای ارتقای فناوری و کیفیت تولیدات داخلی افزود: این همکاری مشترک می‌تواند مسیر تجاری‌سازی محصولات و کاهش وابستگی به واردات را هموار کند.

وی همچنین از رونمایی دو محصول استراتژیک این شرکت از جمله اسفنج ژلاتینی هموستاتیک خبر داد و گفت: این محصولات با دانش بومی طراحی شده و قابلیت جذب خون تا چندین برابر وزن خود را دارند.