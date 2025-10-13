پخش زنده
مدیرعامل شرکت آب منطقهای اردبیل گفت: با توجه به مصرف بیرویه آب در بخشهای مختلف، این استان با تنش آبی مواجه است و بهرهبرداران و کشاورزان باید واقعیت کمآبی را قبول کرده و از کشت محصولات پرآب بر خودداری کنند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز اردبیل علی حیدری اناری اظهار کرد: با توجه به بررسیهای صورت گرفته کشت محصولات کم آببر در دشت اردبیل هم به صرفه و صلاح کشاورز است و هم موجب بالا رفتن راندمان و بهرهوری کشاورزی خواهد شد.
وی افزود: هدررفت آب در استان هر سال افزایش یافته و در شرایط فعلی راه جلوگیری از این روند، کشت محصولات کم آب بر، مصرف بهینه آب و راهاندازی سامانههای نوین آبیاری است.
حیدری اناری با بیان اینکه استان اردبیل با کمآبی شدید مواجه است و با این محدودیت منابع آبی امکان توسعه سطح زیر کشت حتی با سامانههای نوین آبیاری وجود ندارد، اظهار کرد: در سالهای اخیر استفاده بیرویه از منابع آبی موجب کاهش منابع آبهای زیرزمینی و نابودی آبخوانها شده است.
مدیرعامل شرکت آب منطقهای اردبیل با اشاره به هدررفت آب در شبکه آبیاری خدا آفرین گفت: در این شبکه بحث الگوی کشت در دستور کار قرار گرفته و به صورت زونبندی حوزه و منطقه برنامهریزی شده که با اجرای این طرح ضمن جلوگیری از هدررفت آب و مدیریت بهینه آب، طرح الگوی کشت هم عملیاتی میشود.
وی افزود: منابع آب به سختی و با هزینههای سنگین تامین میشود و باید با عزمی همگانی مصرف بهینه آب در بخشهای مختلف را مدنظر قرار دهیم تا از تنشها و بحرانهای احتمالی در آینده در امان بمانیم.
حیدری اناری ادامه داد: با وجود اینکه در برخی از شهرهای استان تا ۲ برابر مصرف آب تولید میشود ولی به دلایل گوناگون از جمله هدررفت و مصرف بیرویه با کمبود آب مواجه هستیم.
وی با بیان اینکه در برنامههای توسعه پیشبینی کاهش مصرف آب کشاورزی محقق نشده است، گفت: با وجود تبدیل بخشی از اراضی کشاورزی به آبیاری نوین در سالهای گذشته توسعه اراضی دیم و غیرقابل کشت در بخش کشاورزی در بسیاری از مناطق استان این موضوع را تحت شعاع قرار داده است.
استفاده از الگوی مشارکتی در بهرهبرداری از شبکههای آبیاری استان اردبیل
مدیرعامل شرکت آب منطقهای اردبیل گفت: استفاده از الگوی مشارکتی در بهرهبرداری از شبکههای آبیاری استان اردبیل ضروری است و این امر میتواند راندمان و بهرهوری کشاورزی را افزایش دهد.
حیدری اناری اظهار کرد : مشارکت اجتماعی مردم در طرحهای آبی یک ضرورت است و با توجه به وضعیت نامناسب منابع آب، این اقدام میتواند در دورنمای استفاده از منابع آب توسط خود کشاورزان موثر واقع گردد.
وی با اشاره به وضعیت نامناسب و افت شدید سفرههای زیر زمینی دشت اردبیل بیان کرد: اضافه برداشت از چاههای واقع در آبخوان این دشت طی سالهای گذشته موجب افت شدید آبهای زیرزمینی در دشت اردبیل شده و آینده منابع آبی را با چالش جدی مواجه خواهد کرد.