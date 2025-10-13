پخش زنده
مدیر امور اراضی خراسان شمالی گفت: ۱۵۲ هکتار از اراضی دولتی و ملی استان برای اجرای طرحهای کشاورزی و غیرکشاورزی در نیمه نخست سال جاری به متقاضیان واگذار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ حسن ایزانلوگفت: از مجموع ۱۵۲ هکتار واگذاری، ۱۴۶ هکتار برای طرحهای غیرکشاورزی و اقتصادی و ۶ هکتار برای طرحهای مرتبط با حوزه کشاورزی اختصاص یافته است.
وی افزود: در همین بازه زمانی، ۲۲۳ هکتار از اراضی بایر موضوع مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز شناسایی و تعیین تکلیف شد.
مدیر امور اراضی خراسانشمالی گفت: هدف اصلی از تعیین تکلیف این اراضی، احیای زمینها و افزایش تولید در بخش کشاورزی است و مالکان زمینهایی که بیش از پنج سال بدون کشت باقی ماندهاند، یک سال فرصت دارند تا با کشت، اجاره یا واگذاری زمین نسبت به فعالسازی آن اقدام کنند.
وی عنوان کرد: در صورتی که مالکان در این مدت اقدامی انجام ندهند، اراضی توسط کمیسیونهای مربوطه تعیین تکلیف و طبق قانون در اختیار متقاضیان بهرهبرداری قرار میگیرد.