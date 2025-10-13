سرمایه‌گذاری در حوزه صنعت، معدن و تجارت خراسان جنوبی در نیمه نخست امسال ۱۸۱ درصد افزایش یافت.

افزایش حدود ۳ برابری سرمایه‌گذاری در حوزه صنعت، معدن و تجارت خراسان جنوبی

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی ، مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان گفت: در نیمه نخست امسال در حوزه صنعت، معدن و تجارت استان ۲۹ هزار و ۴۶۸ میلیارد ریال سرمایه‌گذاری شد که با افزایش ۱۸۱ درصدی نسبت به پارسال، سرمایه گذاری در وضعیت موجود به حدود ۲۴۸ هزار و ۱۶۳ میلیارد رسیده است.

پارسا افزود: همچنین مجموع اشتغال استان در ۶ ماه گذشته در بخش صنعت و معدن استان با افزایش ۸ درصدی به بیش از ۱۲۷ هزار و ۸۸۲ نفر رسیده است.

وی گفت: همچنین در این مدت میزان صدور جواز تاسیس صنعتی به میزان ۱۸۰ هزار و ۳۴۷ میلیارد ریال انجام شد که با افزایش ۲۱۷ درصدی وضعیت کنونی یک میلیون و ۲۶۶ هزار و ۹۹۸ میلیارد ریال ثبت شده است.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت خراسان جنوبی افزود: برآورد اشتغال ناشی از جواز تاسیس نیز در بازه زمانی ۶ ماه اخیر با افزایش ۱۲۲ درصدی به ۲۱ هزار و ۵۸۱ نفر افزایش یافت.

پارسا گفت: در ۶ ماه نخست امسال ۳۰ فقره پروانه بهره‌برداری صنعتی در استان صادر شد که با افزایش ۵۰ درصدی اکنون مجموع پروانه‌ها به ۶۲۸ مورد رسیده است.