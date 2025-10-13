اطلاعیه عملیات آتشباری و انفجار کنترلشده در سد مخزنی مخملکوه
در پی عملیات آتشباری و انفجار کنترلشده در سد مخزنی مخملکوه اطلاعیه ای صادر شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان،شرکت توسعه منابع اب و نیروی ایران اعلام کرد در ادامه عملیات اجرایی ساخت سد مخملکوه خرمآباد، سه شنبه ۲۲ و چهارشنبه ۲۳ مهرماه از ساعت ۱۴ تا ۱۶ عملیات آتشباری و انفجاری در محل منبع معدن گر خرگوش ،در محدوده جغرافیایی سرآستان از توابع شهرستان خرم آباد به صورت کنترلشده انجام میشود.
مردم خرمآباد و حومه اگر صدای انفجار شنیدند، نگران نباشند.