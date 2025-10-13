پخش زنده
بیستم مهرماه، روز حافظ، پاسداشت میراث ادبی ایران با ادای احترام به لسان الغیب است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ همزمان با روز حافظ، همچنین رویداد ملی ایران جان، فارس ایران، از ۱۹ تا ۲۵ مهرماه، مراسم ویژهای با حضور شاعران و فرهنگ دوستان در بجنورد برگزار شد.
گرامیداشت خواجه شمسالدین محمد حافظ شیرازی، یادآور عظمت شاعری است که دیوان او نه تنها یک اثر ادبی بی بدیل، بلکه کتاب زندگی، عرفان، اخلاق و معرفت برای تمامی اعصار است.
حافظ، این نماد فرهیختگی و حکمت ایرانی، با اشعار نغز و پرعمق خود، توانسته است پیامهای انسانی و معنوی خود را فراتر از مرزهای جغرافیایی و زبانی به گوش جهانیان برساند.