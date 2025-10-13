پخش زنده
مدیرکل آموزش و پرورش هرمزگان گفت: ۷ هزار و۳۰۰ دانشآموز پایه دهم دختر و پسر به اردوی راهیان نور جنوب اعزام میشوند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس؛ ضیایی افزود: این دانش آموزان با ۱۷۰ دستگاه اتوبوس به این مناطق عملیاتی اعزام میشوند.
وی گفت: شنبه ۲۶ مهر، نخستین گروه اعزامی با سه دستگاه اتوبوس از دانشآموزان دختر ناحیه عازم مناطق عملیاتی جنوب میشوند.
مدیرکل آموزش و پرورش هرمزگان بر برگزاری یادواره شهدا در مدارس و پیگیری جدی برای کمک به بازماندگان از تحصیل تاکید کرد.
