مدیرجهاد کشاورزی اسکو گفت: کارشناسان با حضور در مزارع کلزای بخش ایلخچی این شهرستان مراحل رشد، سلامت و سبزینگی محصول را به صورت میدانی پایش و ارزیابی کردند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، ابوالفضل فرشبافیان افزود: این بازدید میدانی با مشارکت کارشناسان زراعت و حفظ نباتات و با هدف بررسی مراحل رشد، میزان سبزینگی، و همچنین پایش آفات، بیماری‌ها و علف‌های هرز انجام شد.

وی ادامه داد: در این پایش، مشاهدات فنی به طور دقیق ثبت و داده‌های مربوط به وضعیت عمومی مزارع برای تحلیل و پایش دوره‌ای در سامانه‌های مدیریتی وزارت جهاد کشاورزی وارد شد.

فرشبافیان خاطرنشان کرد: بازدید‌های دوره‌ای و پایش مستمر مزارع توسط کارشناسان، به منظور ارزیابی دقیق وضعیت زراعی و ارائه راهکار‌های علمی و به موقع برای حداکثرسازی عملکرد و افزایش بهره‌وری در طول فصل زراعی، به صورت منظم انجام می‌گیرد.

وی با اشاره به جایگاه ممتاز شهرستان در کشت کلزا افزود: شهرستان اسکو با سطح زیر کشت ۴۸۷ هکتار، حائز رتبه دوم وسعت و رتبه نخست عملکرد در واحد سطح در استان است که میانگین عملکرد آن به ۱.۸ تن در هکتار می‌رسد.