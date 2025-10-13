به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز اردبیل وبه نقل از روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست استان اردبیل، عسگر جبرائیلی اظهار داشت: پیرو دریافت شکایت های مردمی از آلایندگی کارخانه آسفالت شهرداری نمین، کارشناسان این نمایندگی در محل حضور یافتند. علت ایجاد آلودگی مربوط به ایراد سیستم بک فیلتر واحد بوده و اپراتور دستگاه با وجود مشاهده عدم کارکرد صحیح سیستم کنترل آلودگی کارخانه اقدام به ادامه تولید آسفالت نموده است.

جبرائیلی افزود: اخطاریه زیست محیطی برای این واحد آلاینده صادر شد و موضوع تا حصول نتیجه مطلوب پیگیری خواهد شد.

وی تصریح کرد: تا زمانی که ایرادات فنی سیستم بک فیلتر رفع نشده، این واحد، فعالیت تولیدی نخواهد داشت.