رئیس نمایندگی حفاظت محیط زیست شهرستان نمین از توقف فعالیت کارخانه آسفالت شهرداری نمین در روستای گرده به دلیل ایجاد آلایندگی خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز اردبیل وبه نقل از روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست استان اردبیل، عسگر جبرائیلی اظهار داشت: پیرو دریافت شکایت های مردمی از آلایندگی کارخانه آسفالت شهرداری نمین، کارشناسان این نمایندگی در محل حضور یافتند. علت ایجاد آلودگی مربوط به ایراد سیستم بک فیلتر واحد بوده و اپراتور دستگاه با وجود مشاهده عدم کارکرد صحیح سیستم کنترل آلودگی کارخانه اقدام به ادامه تولید آسفالت نموده است.
جبرائیلی افزود: اخطاریه زیست محیطی برای این واحد آلاینده صادر شد و موضوع تا حصول نتیجه مطلوب پیگیری خواهد شد.
وی تصریح کرد: تا زمانی که ایرادات فنی سیستم بک فیلتر رفع نشده، این واحد، فعالیت تولیدی نخواهد داشت.