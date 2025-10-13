پخش زنده
امروز: -
استاندار کرمانشاه با تأکید بر ضرورت راهاندازی هنرستانهای جوار صنعت در شرکتهای بزرگ استان گفت: این اقدام علاوه بر تأمین نیروی انسانی فنی مورد نیاز صنایع، به کاهش هزینههای آموزشی و افزایش بهرهوری هم کمک میکند .
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، دکتر حبیبی با تأکید بر ضرورت راهاندازی هنرستانهای جوار صنعت در شرکتهای بزرگ استان گفت: این اقدام علاوه بر تأمین نیروی انسانی فنی مورد نیاز صنایع، به کاهش هزینههای آموزشی و افزایش بهرهوری کمک میکند و بسیاری از صنایع بزرگ مانند پتروشیمی و کارخانههای تولیدی میتوانند با استفاده از فضاهای موجود خود، هنرستانهای فنی راهاندازی کنند.
استاندار کرمانشاه در مورد طرح «هتل بیمارستان » گفت: این پروژه با هدف توسعه گردشگری سلامت و جذب بیماران خارجی بهویژه از کشور عراق طراحی شده و با رفع اختلافات میان شهرداری و شرکت مجری (وابسته به بنیاد مستضعفان)، بهزودی به بهرهبرداری خواهد رسید و این پروژه علاوه بر خدمات درمانی، موجب اشتغالزایی و تقویت گردشگری سلامت در استان خواهد شد.
دکتر حبیبی با قدردانی از تلاش مدیران اجرایی استان گفت: همه باید تلاش کنیم تا پروژههای باقیمانده با سرعت بیشتری به بهرهبرداری برسد و کرمانشاه در مسیر توسعه پایدار گامهای بلندتری بردارد و با پیگیری مستمر و همدلی همه مدیران، شاهد شکوفایی بیش از پیش استان خواهیم بود.