به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، حجت‌الاسلام والمسلمین سید مرتضی حسنی‌حلم گفت: ستاد اقامه نماز استان همدان همزمان با سراسر کشور به مناسب سی و دومین اجلاس سراسری نماز اقدام به برگزاری مسابقه کتابخوانی «چلچراغ نماز و خانواده» کرده است.

او با اشاره به اینکه این مسابقه از کتاب «چلچراغ نماز و خانواده» نوشته استاد سید جواد بهشتی است، افزود: این مسابقه ویژه بانوان ۱۸ سال و بالاتر است.

مدیر ستاد اقامه نماز استان همدان با تأکید بر شرکت بانوان همدانی در این مسابقات و ارتقای سطح علم و آگاهی افراد، گفت: مهلت شرکت در این مسابقه تا ۳۰ آبان ۱۴۰۴ خواهد بود.

حسنی‌حلم درباره نحوه تهیه این کتاب اظهار کرد: خرید فیزیکی کتاب با ۵۰% تخفیف به قیمت ۴۵۰۰۰ تومان از طریق انتشارات ستاد اقامه نماز و یا خرید غیر حضوری در سایت ستاد اقامه نماز به نشانی namaz.ir/shop انجام خواهد گرفت. خرید حضوری نیز با مراجعه به دفاتر و فروشگاه‌های ستاد اقامه نماز در سراسر کشور به نشانی namaz.ir/provinces خواهد پذیرفت. همچنین نسخه الکترونیکی (PDF) نیز بصورت رایگان در نشانی ketab.namaz.ir قرار دارد. علاوه بر این نسخه ویدئویی و صوتی بصورت رایگان در کانال مسابقه به نشانی https://eitaa.com/namazrouydad قرار دارد.

او با بیان اینکه مخاطبان می‌توانند با مراجعه به سامانه mehr.namaz.ir به صورت مجازی در این مسابقه شرکت نمایند، افزود:جوایز این مسابقه اهدای ۱۱۴ هدیه نقدی ۴۰۰ هزار تومانی به منتخبین خواهد بود همچنین گواهی شرکت در مسابقه در صورت کسب حدنصاب قبولی در آزمون مسابقه نیز صورت می‌گیرد.

مدیر ستاد اقامه نماز استان همدان با اشاره به اینکه نتایج مسابقه ۵ آذرماه در سایت ستاد اقامه نماز namaz.ir منتشر خواهد شد، درباره راه‌های ارتباطی با ستاد اقامه نماز جهت کسب اطلاعات بیشتر گفت: علاقمندان می‌توانند به انتشارات ستاد با شماره ۰۲۱-۸۸۹۰۰۰۵۹ ودبیرخانه مسابقه با شماره ۰۲۱-۸۶۰۳۷۵۰۶ و یا به آدرس namaz.ir/?p=۲۰۸۰۷۷ مراجعه کنند.