جشنواره روستایی عشایری در روستای سیان جرقویه
جشنواره روستایی عشایری روستای سیان شهرستان جرقویه در قالب چهل و یکمین رویداد روستایی استان اصفهان برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ مدیر کل دفتر امور روستایی استانداری اصفهان گفت: برگزاری رویدادهای روستایی در استان اصفهان یکی از برنامههای دفتر امور روستایی برای معرفی توانمندیها و ظرفیتهای روستاههای استان اصفهان به تمام کشور است.
جوهری افزود: پیش بینی شده تا نیمه اول سال آینده ۱۵۰ رویداد در قالب برنامههای متعدد با همکاری و حضور روستاییان و عشایر در روستاهای استان اصفهان برگزار شود.
نیلوفر شفیعی بخشدار شهرستان جرقویه نیزگفت: در این جشنواره روستایی عشایری که با حضور ۲۱ روستای شهرستان جرقویه ظرفیتهای روستا، داشتههای فرهنگی و اقتصادی روستا، حمایت از کسب و کار محلی و نقش خانمها در اقتصاد روستاها در ۳۱ غرفه به تماشا گذاشته شد.
