رئیس استاندارد رفسنجان از صدور ۱۱۰۰ فقره گواهینامه صادراتی پسته در نیمه نخست امسال خبر داد.
به گزاش خبر گزاری صداوسیما مرکز کرمان ،حسین شریفی، در دیدار با فرماندار رفسنجان با اعلام فعالیت سه شرکت بازرسی فعال در حوزه مواد غذایی و ۱۲ آزمایشگاه همکار در شهرستان افزود: از این تعداد چهار آزمایشگاه در حوزه ساختمانی، یکی در زمینه لوله و پروفیل، یکی در حوزه سیم و کابل، آزمایشگاه تعاونی پسته در حوزه آزمایش آفلاتوکسین و آزمایشگاه دانشگاه ولیعصر (عج) علاوهبر آفلاتوکسین، در زمینه باقیمانده سموم، فعال است.
وی افزود: در شهر رفسنجان حدود ۸۰ واحد تولیدی فعال وجود دارد که به دریافت پروانه کاربرد علامت استاندارد نیاز دارند و تاکنون ۶۰ واحد موفق به دریافت پروانه شده و مابقی در فرآیند اداری قرار دارند.
شریفی همچنین از صدور ۱۱۰۰ فقره گواهینامه صادراتی در حوزه پسته طی نیمه اول امسال خبر داد و گفت: در این مدت ۱۶۰ بازرسی از واحدهای تولیدی انجام شده که منجر به نمونهبرداری از ۲۰۰ مورد برای آزمایش شده، همچنین ۵۰ بازرسی از فروشگاههای مواد غذایی، ساختمانی و بهداشتی صورت گرفته و ایران عضو اتحادیه بینالمللی تأیید صلاحیت آزمایشگاهها (ILAC) است و هر آزمایشگاهی که دارای گواهینامه ISO/IEC ۱۷۰۲۵ باشد، نتایج آزمایشهای آن در تمام کشورهای عضو این اتحادیه مورد پذیرش و تأیید قرار میگیرد.
فرماندار رفسنجان هم اعلام کرد: آزمایشگاه مرکزی دانشگاه ولیصر رفسنجان موفق به دریافت گواهینامه بینالمللی ISO/IEC ۱۷۰۲۵ شده واین آزمایشگاه اکنون قادر به انجام آزمونهای باقیمانده سموم و آفلاتوکسین در پسته است که پیشتر امکان انجام آزمایش باقیمانده سموم در شهرستان وجود نداشت.
حسین رضایی افزود: چهار سال پیش که آزمون باقیمانده سموم برای صادرات پسته الزامی شد، نمونههای پسته رفسنجان برای آزمایش به شهرهای زاهدان و بندرعباس ارسال میشد، اما خوشبختانه با راهاندازی این آزمایشگاه در دانشگاه ولیعصر (عج)، این مسیر طولانی برای صادرکنندگان حذف شده است.
وی ادامه داد : استرالیا و ژاپن نیز آزمون باقیمانده سموم را برای واردات پسته اجباری در یکماه اخیر اجباری کردهاند، و این آزمایشگاه مرکزی دانشگاه، نقش بسیار مؤثری در تسهیل و تسریع فرآیند صادرات پسته رفسنجان ایفا خواهد کرد.