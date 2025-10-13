به گزاش خبر گزاری صداوسیما مرکز کرمان ،حسین شریفی، در دیدار با فرماندار رفسنجان با اعلام فعالیت سه شرکت بازرسی فعال در حوزه مواد غذایی و ۱۲ آزمایشگاه همکار در شهرستان افزود: از این تعداد چهار آزمایشگاه در حوزه ساختمانی، یکی در زمینه لوله و پروفیل، یکی در حوزه سیم و کابل، آزمایشگاه تعاونی پسته در حوزه آزمایش آفلاتوکسین و آزمایشگاه دانشگاه ولیعصر (عج) علاوه‌بر آفلاتوکسین، در زمینه باقی‌مانده سموم، فعال است.

وی افزود: در شهر رفسنجان حدود ۸۰ واحد تولیدی فعال وجود دارد که به دریافت پروانه کاربرد علامت استاندارد نیاز دارند و تاکنون ۶۰ واحد موفق به دریافت پروانه شده و مابقی در فرآیند اداری قرار دارند.

شریفی همچنین از صدور ۱۱۰۰ فقره گواهی‌نامه صادراتی در حوزه پسته طی نیمه اول امسال خبر داد و گفت: در این مدت ۱۶۰ بازرسی از واحد‌های تولیدی انجام شده که منجر به نمونه‌برداری از ۲۰۰ مورد برای آزمایش شده، همچنین ۵۰ بازرسی از فروشگاه‌های مواد غذایی، ساختمانی و بهداشتی صورت گرفته و ایران عضو اتحادیه بین‌المللی تأیید صلاحیت آزمایشگاه‌ها (ILAC) است و هر آزمایشگاهی که دارای گواهینامه ISO/IEC ۱۷۰۲۵ باشد، نتایج آزمایش‌های آن در تمام کشور‌های عضو این اتحادیه مورد پذیرش و تأیید قرار می‌گیرد.

فرماندار رفسنجان هم اعلام کرد: آزمایشگاه مرکزی دانشگاه ولیصر رفسنجان موفق به دریافت گواهی‌نامه بین‌المللی ISO/IEC ۱۷۰۲۵ شده واین آزمایشگاه اکنون قادر به انجام آزمون‌های باقی‌مانده سموم و آفلاتوکسین در پسته است که پیش‌تر امکان انجام آزمایش باقی‌مانده سموم در شهرستان وجود نداشت.

حسین رضایی افزود: چهار سال پیش که آزمون باقی‌مانده سموم برای صادرات پسته الزامی شد، نمونه‌های پسته رفسنجان برای آزمایش به شهر‌های زاهدان و بندرعباس ارسال می‌شد، اما خوشبختانه با راه‌اندازی این آزمایشگاه در دانشگاه ولیعصر (عج)، این مسیر طولانی برای صادرکنندگان حذف شده است.

وی ادامه داد : استرالیا و ژاپن نیز آزمون باقی‌مانده سموم را برای واردات پسته اجباری در یکماه اخیر اجباری کرده‌اند، و این آزمایشگاه مرکزی دانشگاه، نقش بسیار مؤثری در تسهیل و تسریع فرآیند صادرات پسته رفسنجان ایفا خواهد کرد.