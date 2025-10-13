پخش زنده
جشنواره انار جوشقان کاشان فرصتی برای توسعه روستایی و رونق گردشگری است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ فرماندار کاشان در آیین رونمایی از پوستر این جشنواره با اشاره به نقش جشنوارهها در ارتقای نشاط اجتماعی و توسعه محلی گفت: متوسط برداشت انار از انارستانهای کاشان ۱۲ تن در هر هکتار است و محصولات این منطقه بهصورت ارگانیک و بدون استفاده از کود و سموم شیمیایی تولید میشوند.
مجتبی راعی افزود: انار جوشقان از طعم و کیفیت بالایی برخوردار است و علاوه بر مصارف داخلی، به کشورهای عربی حوزه خلیج فارس نیز صادر میشود.
وی برگزاری جشنواره را فرصتی برای عرضه مستقیم محصولات تولیدی روستا از جمله محصولات کشاورزی، فرآوردهها و صنایعدستی دانست و گفت: این رویداد زمینهساز افزایش اشتغال و کارآفرینی، بهویژه برای افرادی است که در منازل به فرآوری و تولید محصولات میپردازند
جشنواره انار جوشقان مرکزی روز جمعه ۲۵ مهر در روستای جوشقان برگزار میشود.