به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ؛ علی باقری با اشاره به هفتمین دوره انتخابات شورا‌های اسلامی شهر و روستا گفت: مهلت نام نویسی برای شرکت در انتخابات شورا‌های اسلامی شهر، از ۲۱ تا ۲۷ دی و شورا‌های اسلامی روستا از ۲۴ تا ۳۰ بهمن است.

وی با بیان اینکه داوطلبان ۳ ماه قبل از نام نویسی مهلت دارند از سمت خود استعفا دهند گفت: استعفای داوطلبان شورا‌های شهر از امروز ۲۱ مهر آغاز شده و تا ۲۷ مهر ادامه دارد.

وی افزود: مهلت استعفای داوطلبان شورا‌های اسلامی روستا‌ها هم از ۲۴ آبان آغاز می‌شود و تا ۳۰ آبان ادامه دارد.

رئیس ستاد انتخابات گیلان با بیان اینکه ۳ هزار و ۱۴۲ شعبه اخذ رأی برای این دوره از انتخابات پیش‌بینی شده است، افزود: انتخابات شورا‌های شهر و روستا امسال به صورت الکترونیکی برگزار می‌شود و تمامی زیرساخت‌ها و تجهیزات لازم برای برگزاری انتخابات الکترونیکی فراهم شده است.

علی باقری درخصوص داوطلبانی که باید از سمت خود استعفا دهند گفت: استانداران، معاونان و مشاوران آنان، فرمانداران و معاونان آنان، معاونان شهردار، بخشداران، مدیران کل ادارات استانداری، مدیران کل، معاونان ادارات کل، دادستان ها، دادیارها، بازپرس ها، قضات، رؤسای دانشگاه‌های دولتی و غیر دولتی و رؤسای شعب آنها، روسای بانک ها، رئیس و اعضای هیات مدیره سازمان‌های نظام پزشکی، کشاورزی، پرستاری و نظام مهندسی، اعضای هیئت مدیره اتحادیه‌های صنفی غیرکشوری، هیئت رئیسه اتاق اصناف شهرستان، رئیس و اعضای هیئت مدیره کانون وکلای دادگستری، مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه، رؤسا و معاونان سازمان ها، شرکت‌های دولتی، نهاد‌ها و مؤسسات دولتی و یا وابسته به دولت که از بودجه عمومی به هر مقدار استفاده می‌کنند و دیگر رؤسا و مدیران استان، شهرستان و بخش به ترتیب از عضویت در شورا‌های اسلامی واقع در محدوده استان، شهرستان و بخش محرومند، مگر آنکه ۳ ماه قبل از ثبت نام، از سمت خود استعفا داده و به هیچ وجه در آن پست شاغل نباشند.