کارشناس هواشناسی: هوای مازندران، از امشب با وزش باد و رگبار‌های پراکنده همراه است. دریا هم توفانی می شود.

حمیدی افزود: امروز دوشنبه ۲۱ مهرماه آسمان استان صاف همراه با افزایش دما است و از شب به تدریج با افزاش ابر، وزش باد و در مناطق ساحلی تا دامنه‌ها با رگبار‌های پراکنده همراه خواهد بود.

حمیدی افزود: امروز دوشنبه ۲۱ مهرماه آسمان استان صاف همراه با افزایش دما است و از شب به تدریج با افزاش ابر، وزش باد و در مناطق ساحلی تا دامنه‌ها با رگبار‌های پراکنده همراه خواهد بود.

وی تصریح کرد: فردا سه شنبه ۲۲ مهرماه علاوه بر کاهش دما، بارندگی و وزش باد را در مناطق ساحلی و میانبند خواهیم داشت و در مناطق کوهستانی، آسمان صاف تا نیمه ابری و کاهش دما پیش بینی می‌شود.

کارشناس هواشناسی مازندران گفت: از روز چهارشنبه ۲۳ مهر تا جمعه ۲۵ مهر آسمان استان، صاف تا نیمه ابری خواهد بود و در این مدت، در ساعات بعد از ظهر افزایش ابر را داریم که در مناطق غربی استان احتمال بارش پراکنده هم وجود دارد.

به گفته حمیدی دریا از بعد از ظهر امروز به تدریج مواج می‌شود و برای فعالیت‌های دریایی مناسب نیست.

وی خاطر نشان کرد: در ۲۴ ساعت گذشته قراخیل قائم شهر با ۲۹ درجه بالاترین دما و بلده و کلاردشت با ۵ درجه سردترین نقطه استان بودند.

دمای هوای ساری هم در این مدت بین ۱۵ تا ۲۸ درجه در نوسان بود.

هشدار توفانی شدن دریا از امروز

اداره کل هواشناسی مازندران با صدور هشدار سطح نارنجی شماره ۱۳، از مواج شدن دریا و وزش باد شدید تا ۶۱ کیلومتر بر ساعت در مناطق ساحلی و دریایی استان از بعدازظهر امروز دوشنبه ۲۱ مهر تا صبح چهارشنبه ۲۳ مهر خبر داد.

همچنین ارتفاع موج در نزدیک ساحل تا ۱.۳ متر (بیشینه ۲.۱ متر) و در مناطق دور از ساحل تا ۱.۶ متر (بیشینه ۲.۶ متر) خواهد رسید.

⬅️اثرات مخاطره:

⛔️غرق شدن شناگران، قایق‌ها و شناور‌های گردشگری

⛔️غرق شدن شناور‌های صیادی

⛔️اختلال در ورود و خروج شناور‌ها به حوضچه بنادر

⛔️احتمال آسیب دیدن شناور‌های بزرگ

⛔️اختلال در تخلیه و بارگیری شناور‌ها

⛔️احتمال وارد شدن خسارت به سازه‌های دریایی

📢توصیه ها:

✅فعالیت‌های گردشگری ممنوع

✅صیادی ممنوع

✅فعالیت‌های حمل و نقل و دریانوردی ممنوع

✅مقاوم سازی سازه‌های دریایی

✅مراقبت در تخلیه و بارگیری در بنادر