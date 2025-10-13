پخش زنده
امروز: -
ساخت پایگاه اورژانس در روستای روئین اسفراین گامی بزرگ در سلامت اهالی این منطقه است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ در بسته خیر ماندگار، خبرنگار صداوسیما، سراغ خانوادهای رفته که با ساخت ساختمان اورژانس روستای روئین، نامی نیک برای فرزندشان فرامرز شجاعی به یادگار گذاشتند.
دنیا پر از ردپاست؛ اما ردپای ماندگار از آن کسانی است که میبخشند.
خیر ماندگار یعنی تصمیمی که امروز میگیری، فردا زندگی کسی را تغییر میدهد. نیکی تو میماند، حتی وقتی خودت آن جا نباشی.
خبرنگار ما در شهرستان اسفراین به سراغ خانوادهای رفته که با احداث ساختمان اورژانس روستای روئین نامی نیک برای فرزندشان فرامرز شجاعی با یادگار گذاشتند.