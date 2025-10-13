پخش زنده
امروز: -
۶۹ میلیارد و ۲۳۸ میلیون تومان تسهیلات اشتغالزایی در نیمه نخست امسال به نیازمندان خراسان جنوبی پرداخت شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، معاون اشتغال و خودکفایی کمیته امداد امام خمینی (ره) خراسان جنوبی، گفت: در نیمه نخست امسال ۴۲۵ فرصت شغلی ویژه نیازمندان زیرپوشش این نهاد در استان ایجاد شده است.
نخعی افزود: برای تحقق این هدف، اعتباری بیش از ۶۹ میلیارد و ۲۳۸ میلیون تومان جذب و به طرحهای اشتغالزایی اختصاص یافته است.
معاون اشتغال و خودکفایی کمیته امداد امام خمینی (ره) استان افزود: ۵۹۹ نفر از نیازمندان زیرپوشش، از آموزشهای تخصصی و مهارتی مورد نظر بهرهمند شدهاند تا با ارتقای دانش و مهارتهای خود، شانس موفقیت بیشتری در بازار کار داشته باشند.
نخعی تاکید کرد: این نهاد با تمرکز بر ایجاد فرصتهای شغلی پایدار و توانمندسازی مددجویان، گامهای موثری برای کاهش فقر و افزایش استقلال اقتصادی خانوادههای نیازمند برمیدارد.