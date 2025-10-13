رییس اتاق بازرگانی اهواز گفت: ضروری است کارگرو مشترکی بین بخش خصوصی و استاندارد استان برای بررسی مسائل و رفع مشکلات مرتبط با این ۲ بخش تشکیل شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، شهلا عموری بیان کرد: پیشنهاد می‌شود تفاهم‌نامه همکاری مشترک بین خوزستان و کشور‌های مورد هدف تجاری مثل روسیه برای استفاده از استاندارد جهانی یکسان در مبادلات تجاری منعقد شود.

وی با بیان اینکه نقش استاندارد در تضمین کیفیت و رقابت در بازار بسیار موثر است گفت: موازی کاری و تداخل وظایف بین استاندارد و سایر دستگاه‌ها مشکلاتی را به ویژه برای بخش خصوصی ایجاد کرده و طولانی بودن فرآیند صدور گواهی مانع از پویایی و فعالیت این بخش و فساد کالا‌های صادراتی می‌شود.

عموری عدم یکسان سازی تطابق سازی استاندارد داخلی باسایر کشور‌های مورد هدف را مانع توسعه اقتصادی دانست و ادامه داد: کمبود آزمایشگاه مجهز در شهرک‌های صنعتی باعث ارسال نمونه آزمایشی به خارج از استان و هزینه بر شدن این اقدام برای تولید کننده شده است.

رییس اتاق بازرگانی اهواز با تاکید بر نقش استاندارد بر رفع موانع تولید عنوان کرد: نظارت جز به جز به نظارت گسترده باید تغییر یابد و از راهکار‌های الکترونیکی در این حوزه استفاده شود، شناسایی و حذف استاندارد‌های غیرضروری به تولیدکنندگان بسیار کمک خواهد کرد.

رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی خوزستان ادامه داد: استاندارد زبان مشترک تولید کننده و مصرف کننده است و امروز که موضوع زنجیره ارزش مطرح می‌شود اهمیت استاندارد سازی را دوچندان کرده است.

مهرداد نیکو بیان کرد: اهمیت استاندارد و رعایت اصول آن باید از دوران مدرسه به افراد آموزش داد و مطالبه گری رعایت اصول استاندارد باید به جامعه آموزش داده شود.

۱۴ اکتبر در تقویم جهانی و ۲۲ مهرماه در تقویم ملی، روز جهانی استاندارد نامگذاری شده و شعار روز جهانی استاندارد امسال چشم انداز مشترک، برای جهانی بهتر است.