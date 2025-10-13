پخش زنده
امروز: -
چهارمین همایش بینالمللی علوم کواترنری با همکاری و محوریت سازمان زمینشناسی و اکتشافات معدنی کشور (GSI) و انجمن کواترنری ایران (IRQUA)، آذرماه امسال به میزبانی دانشگاه فردوسی مشهد برگزار خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما از سازمان زمینشناسی و اکتشافات معدنی کشور، این همایش که به صورت ترکیبی (حضوری و آنلاین) میزبان محققان داخلی و بینالمللی است، توانسته است حمایت نهادهای معتبر بینالمللی مانند انجمن تبادلات فرامنطقهای و توسعه تمدن جاده ابریشم (ATES) و مؤسسه تحقیقات فلات تبت (ITP) را جلب کند.
هدف از برگزاری این رویداد، توسعه دانش و تبادل یافتههای جدید در حوزههای مرتبط با علوم دوران کواترنری است.
دبیرخانه همایش اعلام کرده است : مقالات پذیرفته شده در این دوره، در پایگاههای اطلاعات علمی معتبر کشور از جمله پایگاه اطلاعات علمی (SID)، مرکز استنادی علوم جهان اسلام (ISC) و سیویلیکا (CIVILICA) نمایهسازی خواهند شد که این امر اعتبار ویژهای به پژوهشهای ارائهشده میبخشد.
علاقهمندان میتوانند برای کسب اطلاعات کاملتر در خصوص محورهای تخصصی، تاریخهای دقیق برگزاری، مهلت ارسال مقالات و نحوه ثبتنام، به وبسایت رسمی همایش به نشانی https://conf.iranqua.ir مراجعه کننند.