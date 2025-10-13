پخش زنده
امروز: -
با تلاش ماموران پلیس بیش از یک تن و ۸۵۰ کیلوگرم آرد خارج از شبکه توزیع در میامی کشف شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، فرمانده انتظامی شهرستان میامی گفت: ماموران یگان امداد همزمان با اجرای طرح ایست و کنترل در یکی از محورهای مواصلاتی، به یک دستگاه خودروی نیسان مظنون شدند و آن را برای بررسیهای بیشتر متوقف کردند.
سرهنگ سیدمهدی موسوی گفت: ماموران انتظامی در بررسیهای قانونی خودرو بیش از یک تن و ۸۵۰ کیلو گرم آرد خارج از شبکه توزیع را توقیف کردند.
فرمانده انتظامی شهرستان میامی ارزش این محموله را بیش از یک میلیارد ریال اعلام و تصریح کرد : خودرو توقیف و فرد متخلف به مراجع قانونی معرفی شد.