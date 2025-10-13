معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کردستان: پروژه شبکه آبیاری و زهکشی پایاب سد گاران تا پایان آبان‌ماه به پایان خواهد رسید.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، کیومرث حبیبی اظهار کرد: پروژه پایاب سد گاران با پیشرفت فیزیکی مطلوب تا پایان آبان‌ماه تکمیل و همزمان عملیات تست تأمین آب در پایاب سد‌های امیرآباد و رمشت آغاز خواهد شد.

وی افزود: تجهیز و آماده‌سازی اراضی پایاب چند سد استان با هدف آبگیری کنترل‌شده، توسعه تولید، امنیت غذایی و اشتغال در حال اجرا است.

معاون عمرانی استاندار کردستان شبکه آبیاری پایاب سد امیرآباد–رمشت در شهرستان کامیاران را نیز از پروژه‌های مهم استان عنوان کرد و اضافه کرد: با آماده بودن ۲۵۰ هکتار از شبکه فرعی امیرآباد و ۵۸۰ هکتار از شبکه فرعی رمشت، آب مورد نیاز برای تست از سوی شرکت آب منطقه‌ای به جهاد کشاورزی تحویل خواهد شد.

حبیبی با اشاره به درخواست‌های مردمی برای استفاده از آب سد قشلاق، گفت: مقرر شد شرکت آب منطقه‌ای بازنگری در تخصیص فعلی پایاب سد قشلاق (۱۵۰۰ هکتار) و افزایش آن را پیگیری کند و سازمان جهاد کشاورزی نیز همزمان از محل سامانه‌های نوین آبیاری اجرای شبکه را دنبال کند.

وی درباره شبکه آبیاری دشت سیازاخ نیز اظهار کرد: این طرح با هدف بهره‌گیری از آب سد مخزنی سیازاخ و افزایش راندمان آبیاری در حدفاصل بیجار و دیواندره جانمایی شده و با تکمیل آن بیش از ۱۸ هزار هکتار از اراضی پایاب سد آبیاری خواهد شد.

معاون عمرانی استاندار کردستان بر تسریع و همکاری دستگاه‌های اجرایی در اجرای شبکه‌های آبیاری پایاب سد‌های استان تأکید کرد.

از دیگر موضوعات مطرح شده در جلسه، می‌توان به تامین اعتبار نیرورسانی ایستگاه پمپاژ پایاب سد امیرآباد، بررسی مطالبات محلی برای حقابه و تخصیص برداشت ۳۰ هکتاری از سد رمشت، بازدید میدانی از طرح‌های پایاب سد‌های گاران، امیرآباد–رمشت و سیازاخ، تعیین تکلیف حقابه تعاونی‌های آبران و تشکیل جلسه تخصصی برای بررسی وضعیت سد سیازاخ اشاره کرد.