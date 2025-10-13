پخش زنده
امروز: -
رئیس اداره راهداری و حمل و نقل جادهای شوش از اجرای عملیات ایمن سازی محور چغازنبیل در این شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، عادل شجیراتی با اشاره به دغدغه شهروندان نسبت به وضعیت محور چغازنبیل گفت: عملیات ایمنسازی محور چغازنبیل آغاز شده و تاکنون اقداماتی از جمله خطکشی کامل مسیر به طول ۲۵ کیلومتر، نصب ۶۸ عدد علائم اخطاری و انتظامی و ۵۰۰ عدد بازتاب ایمنی (چشمگربهای) در طول مسیر انجام شده است.
وی افزود: تکمیل فرآیند ایمنسازی این محور بهصورت مستمر در حال انجام است و با تأمین اقلام موردنیاز، ادامه عملیات نصب و بهسازی در دستور کار قرار دارد.
شجیراتی در خصوص نحوه تأمین اعتبار پروژه جاده شوش – حُر – هفتتپه اظهار داشت: اعتبارات این پروژه از محل اعتبارات استانی و با تصویب در شورای برنامهریزی شهرستان و محوریت فرمانداری تأمین و پس از تصویب، تخصیص اعتبارات توسط سازمان مدیریت و برنامهریزی استان خوزستان انجام میشود و سپس در اختیار دستگاههای اجرایی قرار میگیرد.