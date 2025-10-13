به علت توسعه شبکه گاز، جریان گاز روستای دغاغله شهرستان اهواز امروز قطع است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، شرکت گاز استان اعلام کرد: به منظور توسعه شبکه گازرسانی جدید، جریان گاز روستای دغاغله از ساعت هشت صبح تا ۱۶ بعد از ظهر قطع است.

شرکت گاز خوزستان از مشترکان این منطقه درخواست شده است در طول مدت یاد شده از دستکاری تجهیزات اندازه گیری (کنتور و رگولاتور) منازل و اماکن خودداری و شیر‌های مصرف داخلی را تا وصل مجدد گاز و تحویل آن توسط مامورین امداد گاز ۱۹۴ به حالت بسته نگه دارند.