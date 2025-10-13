پخش زنده
امروز: -
عضو هیئت علمی دانشکدگان علوم دانشگاه تهران موفق به شناسایی نوعی مخمر جدید شد که قادر است همزمان با تولید سوخت زیستی، آلایندههای زیستمحیطی را تجزیه و پاکسازی کند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، در یک مطالعه جدید توسط دکتر حمید مقیمی، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران، یک سویه مخمر به نام «Candidozyma haemuli EBL25» شناسایی شد که توانایی قابل توجهی در تولید لیپید برای تولید سوخت زیستی (بایودیزل) دارد.
دکتر مقیمی با اشاره به اینکه نگرانیها درباره مصرف سوختهای فسیلی و تأثیر آن بر گرمایش جهانی، پژوهشگران را به سمت بررسی سوختهای زیستی سوق داده است، افزود: «این مخمر در محیط کشت حاوی گلیسرول، ۱۸.۶۸ گرم بر لیتر زیستتوده و ۳.۷۵ گرم بر لیتر لیپید تولید کرد و نکته جالبتر، تولید ۲۲.۹۷ درصدی لیپید هنگام استفاده از پساب صابونیشده به عنوان ماده اولیه بود که آن را به گزینهای امیدوارکننده برای تولید بایودیزل تبدیل میکند».
وی افزود: «تجزیه و تحلیل اسیدهای چرب لیپیدهای تولیدشده، ترکیب ایدهآلی شامل ۴۵.۰۵ درصد اسید اولئیک، ۱۸.۷۷ درصد اسید لینولئیک و ۸.۹۷ درصد اسید پالمیتیک را نشان داد که برای تولید سوخت زیستی بسیار مناسب است».
عضو هیئت علمی دانشکده زیستشناسی با بیان اینکه این مخمر علاوه بر تولید لیپید، توانایی تولید «بیوسورفکتانت» (کاهشدهنده طبیعی کشش سطحی) را نیز دارد، گفت: «این سویه توانست شاخص امولسیونسازی ۴۵.۴۵ درصدی برای تولوئن و ۵۵ درصدی برای گازوئیل ایجاد کند و کشش سطحی را تا ۴۱ mN m⁻¹ کاهش دهد. این ویژگیها حتی در دماهای بالا و pH قلیایی نیز حفظ شد که نشان میدهد از این مخمر میتوان برای پاکسازی زیستی نفت خام استفاده کرد».
یافتههای این پژوهش نشان میدهد که مخمر «Candidozyma haemuli 25» سویهای است که همزمان دو کاربرد مهم از جمله کمک به تولید سوختهای زیستی به عنوان جایگزینی پایدار برای سوختهای فسیلی و استفاده در پاکسازی زیستی محیطهای آلوده به نفت دارد.
این دستاورد علمی گامی مؤثر برای کاهش وابستگی به سوختهای فسیلی و ترویج جایگزینهای پایدار به شمار میرود.