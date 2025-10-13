پخش زنده
امروز: -
مدیرکل دفتر امور زنان و خانواده استانداری اردبیل از تشکیل کارگروه و فعالسازی دبیرخانهای برای شناسایی چالشها، نیازها و توانمندیهای دختران نوجوان و جوان استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل ، فریبا محمدلو در نشست کارگروه بانوان و خانواده استان که در استانداری برگزار شد، اظهار کرد: این کارگروه براساس مصوبه امور زنان ریاست جمهوری تشکیل شده و موضوعات مرتبط با دختران در حوزههای اجتماعی، فرهنگی، آموزشی و اقتصادی را بررسی و پیگیری میکند.
وی محورهای فعالیت این کارگروه را رفع موانع تحصیلی و اشتغال، توانمندسازی، تقویت حس خودباوری و ارائه آموزشهای تخصصی عنوان کرد.
مدیرکل دفتر امور زنان و خانواده استانداری همچنین با اشاره به اجرای طرح «جایزه جوانی جمعیت»، بر ضرورت اطلاعرسانی درباره اهمیت فرزندآوری و حفظ جمعیت جوان کشور تأکید کرد و افزود: دستگاههای اجرایی باید ۲ نفر از فعالان حوزه فرهنگسازی جمعیت و فرزندآوری را معرفی کنند تا در آیین ویژه این طرح مورد تجلیل قرار گیرند.
محمدلو در بخش دیگری از سخنان خود از برنامهریزی برای برگزاری همایش علمی با محوریت پوکی استخوان و سرطانهای شایع زنان در ۳۰ مهر خبر داد و بیان کرد: این همایش با حضور متخصصان مربوط و با هدف ارتقای آگاهی زنان در حوزه سلامت برگزار خواهد شد.