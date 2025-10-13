به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، علی صالحی، دادستان تهران ضمن ارائه آمار پرونده‌های منتهی به اخذ رضایت اولیای دم در دادسرای جنایی تهران، افزود: با تلاش همکاران قضایی و صلح یاران مستقر در شعب اجرای احکام دادسرای ناحیه ۲۷ تهران (ویژه امور جنایی)، از ابتدای امسال تاکنون، ۲۲ مورد از پرونده‌های قصاص نفس، با اخذ رضایت از اولیای دم مختومه شده است.

دادستان تهران با بیان اینکه تعداد پرونده‌های قصاص منتهی به اخذ رضایت در سال ۱۴۰۲، ۳۰ فقره و در سال ۱۴۰۳، ۲۸ فقره بوده است؛ گفت: در سه سال اخیر در مجموع، ۸۰ پرونده قصاص نفس منجر به اخذ رضایت از اولیای دم شده است.