به منظور خدمات رسانی به روستاییان طرح موزاییک و سنگ فرش بیش از هشت هزار متر مربع معابر روستاهای چرام اجرا شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، بخشدار مرکزی چرام در بازدید از طرح بهسازی روستایی بخش مرکزی چرام گفت: از ابتدای امسال بیش از هشت هزار متر مربع معابر روستاهای کره شهبازی، روستای شیرازی، تمبی، موگر و پیر حاجتی سنگ فرش و موزایک شده است. ثارالله بشارت افزود: این طرح با اعتباری بالغ بر هشت میلیارد تومان اجرا شد. وی ادامه داد: این اقدامات به بهبود زیر ساختها در روستاها کمک می کند و مهاجرت معکوس به روستاها را در پی خواهد داشت.
بهسازی معابر روستاهای بخش مرکزی چرام بهسازی معابر روستاهای بخش مرکزی چرام بهسازی معابر روستاهای بخش مرکزی چرام