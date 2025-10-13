به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، محمدجواد کولیوند در نشست شورای تربیت بدنی با تأکید بر لزوم تجمیع و به‌اشتراک‌گذاری امکانات ورزشی استان برای بهره‌مندی اقشار مختلف گفت: اطلاعات جامعی از فضاهای ورزشی در سراسر استان تهیه شود و دستگاه‌های مرتبط از طریق انعقاد تفاهم‌نامه، زمینه استفاده دانش‌آموزان، دانشجویان و ساکنان محلات را در ساعات مشخص فراهم کنند.

استاندار سمنان با اشاره به اهمیت ترویج فرهنگ ورزش در بین کارکنان دولت گفت : برنامه‌ریزی باید به‌گونه‌ای انجام شود که با وجود کاهش ساعات اداری و برگزاری ورزش صبحگاهی، خللی در روند کاری دستگاه‌ها ایجاد نشود.

استاندار سمنان همچنین با اشاره به در پیش بودن هفته ملی پارالمپیک گفت: متناسب‌سازی فضاهای ورزشی برای ورزشکاران جانباز و توان‌یاب در دستور کار است و موضوع حمل‌ونقل ویژه این گروه‌ها نیز با قید فوریت در شورای ترافیک استان بررسی خواهد شد.

محسن ایزدبخش مدیرکل ورزش و جوانان استان سمنان هم گفت: استفاده از ظرفیت ورزشی دستگاه‌های اجرایی برای دانش‌آموزان، دانشجویان و اهالی محلات در دستور کار قرار دارد.

او همچنین از ارائه طرح اولیه صندوق حمایت از ورزشکاران و پیشکسوتان خبر داد تا در زمان‌های اضطرار امکان حمایت مالی فراهم شود.



وی به موضوع اعزام ورزشکاران به مسابقات نیز اشاره کرد و گفت: مقرر شد با همکاری دستگاه‌های اجرایی و بخش ترابری استان، تناسب لازم در تأمین خودروهای اعزامی برقرار شود.

در پایان این نشست، از پوستر هفتمین المپیاد استعداد‌یابی ورزشی کشور رونمایی شد. این رقابت‌ها از ۲۴ مهرماه در ۵۹ رشته ورزشی آغاز می‌شود و استان سمنان در دو رشته ووشو و شطرنج میزبان ورزشکاران کشور خواهد بود.