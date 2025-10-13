با راه اندازی اینترنت پرسرعت 4G در ۳ روستای بخش مرزداران، برخورداری روستاهای سرخس از اینترنت پرسرعت 4G به ۹۳ درصد رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، فرماندار سرخس گفت: ۹۳ درصد از روستاهای بالای ۲۰ خانوار این شهرستان با راه‌ اندازی اینترنت پرسرعت 4G در سه روستای این شهرستان مرزی، از این زیرساخت ارتباطی بهره‌ مند شدند.

مجید بیکی افزود: در راستای تحقق عدالت ارتباطی و توسعه زیرساخت‌ های مخابراتی در مناطق روستایی، در هفته جاری اینترنت پرسرعت 4G در روستاهای «حاجی‌ مدد، کلاته‌ خداداد و کلاته‌ شکر الله» از توابع بخش مرزداران شهرستان سرخس راه‌ اندازی شد.

وی اظهار کرد: با وجود محدودیت‌ های موجود در حوزه تجهیزات و امکانات، راه‌ اندازی این خدمت ارتباطی پس از یک سال از نصب دکل مخابراتی، موجی از رضایت و خوشحالی را در میان ساکنان این روستاها به همراه داشت.

فرماندار سرخس اضافه کرد: هم اکنون تلاش برای راه‌ اندازی اینترنت پرسرعت در روستاهای «معدن آق دربند، دربند، چکودر و چنار سوخته» در حال انجام است تا همه ۶۸ روستاهای بالای ۲۰ خانوار شهرستان از نعمت این فناوری بهره‌ مند شوند.

شهرستان سرخس هم مرز با ترکمنستان با ۱۰۰ هزار نفر جمعیت، دارای ۲ شهر سرخس و «مزداوند» و ۶۸ روستای دارای بیش از ۲۰ خانوار است که ۵۵ درصد جمعیت آن در روستاها سکونت دارند.