معاون سیاسی اجتماعی استانداری خوزستان گفت: استعفای مشمولان ماده ۴۱ قانون انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا از امروز بیست و یکم مهر ماه آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، حبیب الله فضل الله پور افزود:افرادی که قصد داوطلبی در هفتمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر را دارند، الزاما باید از امروز تا ۲۷ مهر از سمت خود استعفا دهند و استعفای آنان به تأیید مراجع ذیربط رسیده باشد در غیر این صورت، امکان ثبتنام برای آنها وجود نخواهد داشت.
وی با اشاره به اینکه مطابق قانون انتخابات شوراها و به ویژه ماده ۴۱ این قانون، مقامات و مشاغل همتراز که قصد ثبت نام در انتخابات شورای اسلامی شهر و روستا را دارند، باید سه ماه پیش از ثبتنام، از سمت خود استعفا دهند، ادامه داد: افرادی که قصد حضور در این دوره از انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا دارند، لازم است به زمانبندی اعلامی ستاد انتخابات توجه داشته باشند تا در فرآیند ثبتنام با مشکلی مواجه نشوند.
معاون سیاسی اجتماعی استانداری خوزستان بیان کرد: ثبتنام از داوطلبان شوراهای اسلامی شهر از ۲۱ دی آغاز و تا ۲۷ دی خواهد بود و زمان ثبتنام داوطلبان شوراهای اسلامی روستا نیز هفته پایانی بهمن ماه میباشد.
هفتمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا روز جمعه یازدهم اردیبهشت ماه سال آینده برگزار میشود.