رییس سازمان مدیریت و برنامهریزی خراسان شمالی گفت: ۳۶ طرح مهم استان که از اعتبارات ردیف سفر رهبری بهرهمند شدهاند، در مسیر تکمیل قرار دارند و برای اتمام آنها ۱۰ هزار میلیارد ریال اعتبار نیاز است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ مرتضی بهزادفر گفت: این طرحها شامل پروژههای ملی و استانی در بخشهای مختلفی مانند بهداشت و درمان، آب، برق، حمل و نقل، عمران شهری و روستایی، کشاورزی و صنعت هستند و تکمیل آنها تاثیر مستقیم بر توسعه اقتصادی و اجتماعی استان خواهد داشت.
وی افزود: تاکنون هزار و ۳۳۴ طرح مصوب سفر رهبر معظم انقلاب در استان به بهرهبرداری رسیده و میانگین پیشرفت فیزیکی کل طرحها ۹۷ درصد است.
رییس سازمان مدیریت و برنامهریزی خراسان شمالی گفت: بیشتر طرحهای ناتمام مربوط به پروژههایی با تعهد ملی هستند که به دلیل ابلاغ نشدن اعتبارات یا پایین بودن پیشرفت فیزیکی هنوز تکمیل نشدهاند.
۲۰ هزار و ۴۵۰ میلیارد ریال اعتبارات عمرانی
وی ادامه داد: در جریان سفر رهبر معظم انقلاب به خراسانشمالی، این اعتبارات در قالب یکهزار و ۶۳۵ طرح و ۲۲۸ مصوبه به استان ابلاغ شد که بخش اعظم آنها مربوط به بخشهای کشاورزی، آموزش، منابع آب، صنعت و معدن، حمل و نقل و عمران شهری و روستایی بود.
بهزادفر با اشاره به اینکه بیش از ۸۰۰ طرح مصوب سفر ماهیت روستایی دارند، گفت: حدود یکهزار طرح از مجموع مصوبات از ردیف سفر رهبر انقلاب اعتبار دریافت کرده و مابقی پروژهها از سایر منابع تامین شده است.
اختصاص ۲۵ هزار و ۵۵۰ میلیارد ریال مجموع اعتبارات
وی افزود: تعهد اعتباری ردیف سفر پنج هزار و ۷۰ میلیارد ریال بوده است که تاکنون بیش از ۳.۵ برابر این رقم به استان اختصاص یافته است.
رییس سازمان مدیریت و برنامهریزی خراسانشمالی تصریح کرد: برای سال جاری نیز تامین اعتبار برای اتمام و بهرهبرداری از ۳۶ طرح مهم استان در دستور کار قرار دارد.
از مهمترین طرحهای به بهرهبرداری رسیده میتوان به بیمارستانهای ۲۸۵ تختخوابی امام حسن مجتبی (ع) در بجنورد و ۲۱۸ تختخوابی آیتالله هاشمی رفسنجانی در شیروان، توسعه و تجهیز مرکز درمانی بنتالهدی بجنورد و بیمارستان دی کلینیک سپاه پاسداران اشاره کرد.
دیگر دستاوردها شامل تکمیل خط انتقال آب بجنورد (رینگ شمالی)، بهرهبرداری از سدهای گلول، سومبار، چندیر و گلمندره و احداث پست برق ۴۰۰ کیلوولت و برقرسانی به روستاهای استان است.
بهزادفر افزود: تکمیل این پروژهها نه تنها زیرساختهای استان را تقویت میکند، بلکه موجب توسعه اقتصادی و اجتماعی، افزایش اشتغال و بهبود خدمات عمومی در مناطق شهری و روستایی شده است.
رهبر معظم انقلاب در ۱۹ مهرماه ۱۳۹۱ به استان خراسانشمالی سفر کردند و مصوبات این سفر هشت روزه، به عنوان سرآغاز توسعه و جبران عقبماندگیهای استان مطرح شده است.