به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛سردار "محمد احمدی" فرمانده مرزبانی استان آذربایجان غربی در تشریح این خبر گفت: عوامل پست کنترل مرز بازرگان در حین انجام وظیفه و کنترل خودرو‌های ورودی، به یک دستگاه خودرو سواری مشکوک و با رعایت کلیه حقوق شهروندی و موازین شرعی و قانونی اقدام به تفتیش و بررسی خودروی مذکور کردند.

وی در ادامه افزود: در بررسی به عمل آمده ماموران، توانستند مقدار ۱۸۰ کیلوگرم شمش نقره که به صورت ماهرانه داخل کابین و قسمت پشت صندلی جاساز شده بود را کشف کنند.

فرمانده مرزبانی استان آذربایجان غربی در پایان با اشاره به اینکه ارزش ریالی کالای مکشوفه از سوی کارشناسان ۳۸۰ میلیارد ریال اعلام شده است، افزود: متهمان به همراه اقلام مکشوفه به یگان دلالت و با تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضایی شدند.