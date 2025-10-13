دهمین جلسه شورای اجتماعی استان پیرامون تأکید بر استفاده از ظرفیت مردم به‌ویژه جوانان برای مدیریت محله‌محور و رفع مشکلات و نیازسنجی شهرستان‌های مختلف استان گذشت.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ مدیرکل دفتر اموراجتماعی‌و فرهنگی استانداری مرکزی در حاشیه این جلسه گفت: برنامه اقدام شبکه مدیریت محله‌محور از جمله طرح‌های در حال پیگیری از سوی دولت چهاردهم است که در شهر‌ها و روستا‌های کشور اجرایی خواهد شد.

محمدامین باقری افزود: شورای راهبری استان به ریاست استاندار، کمیته راهبری شهرستان‌ها به ریاست فرمانداران و شورای پیشرفت محله با تشکیل کمیته‌های تخصصی تشکیل می‌شوند.

او ادامه داد: در این جلسه مقرر شد کمیته‌های راهبری شهرستان‌ها در اسرع وقت تشکیل و پس از آن کمیته‌های تخصصی با استفاده از ظرفیت جوانان محلات برای رفع مشکلات مردم نیز تشکیل شود.