پخش زنده
امروز: -
مدیرکل استاندارد استان اردبیل گفت: در ۶ ماه اول امسال ۶۱۲ مورد بازرسی فنی از واحدهای تولید و صنعتی این استان انجام شد و مردم در خرید کالا به نشان استاندارد توجه کنند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل مدیرکل استاندارد استان اردبیل گفت: در ۶ ماه اول امسال ۶۱۲ مورد بازرسی فنی از واحدهای تولید و صنعتی این استان انجام شد و میزان نظارت و بازرسی هم تا پایان سال به ۱۳۶۰ مورد میرسد.
منصور جلایر اظهار کرد: در طول سال از هر واحد تولیدی زیرپوشش چهار بار بازرسی فنی و کارشناسی می شود و در نیمه اول امسال ۶۷۵ مورد نمونهبرداری و ۲۰ مورد بازرسی فنی از صنایع انرژیبر استان انجام شد.
وی افزود: همچنین ۷۰۵ مورد بازرسی از فرآوردههای غذایی و بهداشتی، ۱۱۳ مورد در حوزه انرژی و محیط زیست، ۳۹۷ مورد محصولات فلزی و ۶۳۹ مورد بازرسی از محصولات غیرفلزی در بازار انجام شد.
مدیرکل استاندارد استان اردبیل ادامه داد: طی این مدت ۸۵ مورد پروانه تمدید، ۲۸ پرونده استاندارد اجباری و سه مورد گواهی تشویق نیز برای واحدهای تولیدی و صنعتی استان صادر شده است.
تولید ۷۵۰ فرآورده با علامت استاندارد در اردبیل
مدیرکل استاندارد استان اردبیل با بیان اینکه ۵۷۰ فرآورده دارای ضوابط استاندارد در این استان تولید میشود ، گفت: این ادارهکل ۶۲۵ واحد تولیدی زیرپوشش دارد که از این میزان ۳۱۵ واحد فعال بوده و ۷۵۰ فرآورده با علامت استاندارد تولید میکنند.
جلایر درباره صدور گواهینامه انطباق در استان افزود: در این استان ۷۴ مورد به کالاهای صادراتی و ۱۹۶ مورد به کالاهای وارداتی گواهینامه انطباق صادر شده است.
وی با بیان اینکه استانداردسازی آسانسورها در اردبیل به نحو مطلوب انجام میشود ، ادامه داد: ۷۷۸ مورد گواهی ایمنی آسانسور در استان صادر شده و طی سالهای اخیر ۵۸۹ مورد بازرسی اولیه و ۱۵۸ مورد بازرسی ادواری از آسانسورها صورت گرفته است.
مدیرکل استاندارد استان اردبیل از بازرسیهای مستمر در جایگاههای سی ان جی، پمپ بنزین، آسانسور دستگاههای اداری، شهربازیها، وسایل توزین و اوزان موجود در بازار خبر داد و گفت: در حال حاضر ۲۵ آزمایشگاه آزمون و اندازه شناسی در استان وجود دارد که سه آزمایشگاه گواهینامه بینالمللی ۱۷۰۲۵ را دریافت کرده و ایجاد ۶ آزمایشگاه نیز در دست اقدام است.