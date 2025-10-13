مدیرکل استاندارد استان اردبیل گفت: در ۶ ماه اول امسال ۶۱۲ مورد بازرسی فنی از واحدهای تولید و صنعتی این استان انجام شد و مردم در خرید کالا به نشان استاندارد توجه کنند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل مدیرکل استاندارد استان اردبیل گفت: در ۶ ماه اول امسال ۶۱۲ مورد بازرسی فنی از واحدهای تولید و صنعتی این استان انجام شد و میزان نظارت و بازرسی هم تا پایان سال به ۱۳۶۰ مورد می‌رسد.

منصور جلایر اظهار کرد: در طول سال از هر واحد تولیدی زیرپوشش چهار بار بازرسی فنی و کارشناسی می شود و در نیمه اول امسال ۶۷۵ مورد نمونه‌برداری و ۲۰ مورد بازرسی فنی از صنایع انرژی‌بر استان انجام شد.

وی افزود: همچنین ۷۰۵ مورد بازرسی از فرآورده‌های غذایی و بهداشتی، ۱۱۳ مورد در حوزه انرژی و محیط زیست، ۳۹۷ مورد محصولات فلزی و ۶۳۹ مورد بازرسی از محصولات غیرفلزی در بازار انجام شد.

مدیرکل استاندارد استان اردبیل ادامه داد: طی این مدت ۸۵ مورد پروانه تمدید، ۲۸ پرونده استاندارد اجباری و سه مورد گواهی تشویق نیز برای واحدهای تولیدی و صنعتی استان صادر شده است.

تولید ۷۵۰ فرآورده با علامت استاندارد در اردبیل

مدیرکل استاندارد استان اردبیل با بیان اینکه ۵۷۰ فرآورده دارای ضوابط استاندارد در این استان تولید می‌شود ، گفت: این اداره‌کل ۶۲۵ واحد تولیدی زیرپوشش دارد که از این میزان ۳۱۵ واحد فعال بوده و ۷۵۰ فرآورده با علامت استاندارد تولید می‌کنند.

جلایر درباره صدور گواهی‌نامه انطباق در استان افزود: در این استان ۷۴ مورد به کالاهای صادراتی و ۱۹۶ مورد به کالاهای وارداتی گواهینامه انطباق صادر شده است.

وی با بیان اینکه استانداردسازی آسانسورها در اردبیل به نحو مطلوب انجام می‌شود ، ادامه داد: ۷۷۸ مورد گواهی ایمنی آسانسور در استان صادر شده و طی سال‌های اخیر ۵۸۹ مورد بازرسی اولیه و ۱۵۸ مورد بازرسی ادواری از آسانسورها صورت گرفته است.

مدیرکل استاندارد استان اردبیل از بازرسی‌های مستمر در جایگاه‌های سی ان جی، پمپ بنزین، آسانسور دستگاه‌های اداری، شهربازی‌ها، وسایل توزین و اوزان موجود در بازار خبر داد و گفت: در حال حاضر ۲۵ آزمایشگاه آزمون و اندازه شناسی در استان وجود دارد که سه آزمایشگاه گواهی‌نامه بین‌المللی ۱۷۰۲۵ را دریافت کرده و ایجاد ۶ آزمایشگاه نیز در دست اقدام است.